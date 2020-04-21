За останній тиждень кількість реєстрацій ФОП та компаній зменшилася втричі

Реєстрація нових ФОП зменшилася в три рази. Якщо до карантину щотижня реєструвалося більше 5 тисяч нових підприємців, то зараз щотижня реєструється лише 1,5 тисячі, повідомляє Опендатабот.

Нові компанії теж реєструються втричі менше. Якщо до карантину реєструвалося приблизно 1,5 тисячі компаній щотижня, то за останній тиждень зареєструвалося лише 495.

За даними Work.ua, за останні п’ять тижнів кількість нових вакансій скоротилася більше ніж вдвічі. На початок карантину на сайті Work.ua було опубліковано 54 072 вакансії, станом на 19 квітня — лише 18 390.

Загальна кількість компаній, які мали активні вакансії впала на 25%.

У сфері ІТ ситуація дещо краща, проте загальний тренд зберігається. За даними сайту для розробників Djinni, кількість вакансій зменшилася в півтора рази в порівнянні з початком року.