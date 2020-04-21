Майже половина ресторанів не відкриється після карантину

При цьому попит може знизитися на 20–30%

Близько половини ресторанів можуть не пережити карантин, оскільки до карантину вони працювали зі збитками або невеликим прибутком. Про це в інтерв'ю НВ Бізнес розповів співвласник ресторанів Mafia, Casta, BAO, NAM Тарас Середюк.

«Що таке невеликий прибуток? Це робота з рентабельністю 5–7%. Наприклад, продажі ресторану становлять $1,2 млн на рік, з них прибуток – $70-90 тис. Що таке $90 тис., якщо амортизація обладнання становить п'ять років? Тобто через 5 років потрібно профінансувати ремонтні роботи в ресторані на 80-90%, замінити стільці, крісла, оновити систему вентиляції», — говорить він.

За словами Тараса Сердюка, після карантину у гостей збережеться звичка дотримуватися дистанції, економити і працювати поза офісами.

«Якщо припустити, що попит знизиться на 20–30% у порівнянні з докризовим, то закриється половина ресторанів», — підкреслює він.

Близько 200-300 тис. людей в найближчі рік-півтора залишаться без роботи в ресторанній галузі, прогнозує Тарас Середюк.

«Я думаю, що раніше галузь не відновиться. Коли США долали Велику депресію, то в цей час будувалося багато інфраструктурно-соціальних об'єктів, найвідомішим серед яких є дамба Гувера. Нам потрібні соціальні проекти, реалізацію яких би оплачувала держава. У них можна залучати людей, які втратили роботу», — говорить він.





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