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21
Вт., квіт.
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На Укрзалізницю можуть виділити 4–5 млрд грн з газпромівських грошей

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Їх витратять в тому числі на замовлення нових вагонів, поїздів та електричок

4–5 млрд грн на підтримку «Укрзалізниці» Уряд може перерахувати з отриманих «Нафтогазом» наприкінці 2019 року у рамках газових домовленостей $2,9 млрд від «Газпрому».Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

«З виплати газпромівських грошей, яка йде на користь Нафтогазу та буде перерахована у вигляді дивідендів, ми розраховуємо отримати певну суму, яка буде передбачена на підтримку Укрзалізниці», — повідомив він.

Міністр вважає, що розмір цієї підтримки може скласти 4–5 млрд грн. Її планують витратити не просто на виплату заборгованості «Укрзалізниці» та покриття поточних проблем, а й на замовлення нових вагонів, поїздів та електричок у вітчизняних виробників.

Нафтогаз Укрзалізниця Владислав Криклій газпром