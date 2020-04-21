Мінфін вчетверте скасував аукціон з розміщення облігацій держпозики

Міністерство фінансів України знову скасувало щотижневий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики. Це вже вчетверте поспіль. Про це стало відомо з повідомлення на сайті відомства 21 квітня.

«За результатами проведених консультацій з первинними дилерами Мінфін повідомляє про те, що 21 квітня 2020 року аукціони з розміщення ОВДП не проводитимуться», — йдеться ку повідомленні.

Також на сайті зазначено, що подальші аукціони будуть здійснюватись відповідно до графіка з врахуванням попиту та кон'юнктури ринку.

За результатами розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 березня, до державного бюджету залучено 24, 82 млрд грн.