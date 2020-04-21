План Б: Бізнес як орган самоврядування

Олег Лиховид

У підніжжя вулкана: що криється за…

Валерія Козлова

Нотатки про поля: вартість землі буде…

Ірина Вершеліс

Тримайте дистанцію: як організувати IT-підтримку “віддаленки”…

Денис Крестов

Заїхати в онлайн: автогалузі нині потрібно…

Олег Диващук

Коронавірус розв’язав три світові війни

Віктор Андрусів

Пошук сенсея: коучинг — це історія…

Валентин Яковлев

Деолігархізація: олігархи і влада мають зрозуміти…

Володимир Чеповий

Ризик-орієнтований карантин: тільки плюси

Олег Гетман

21
Вт., квіт.
wooman
corona-top-2020

Мінфін вчетверте скасував аукціон з розміщення облігацій держпозики

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Останній аукціон проводився 24 березня

Міністерство фінансів України знову скасувало щотижневий аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики. Це вже вчетверте поспіль. Про це стало відомо з повідомлення на сайті відомства 21 квітня.

«За результатами проведених консультацій з первинними дилерами Мінфін повідомляє про те, що 21 квітня 2020 року аукціони з розміщення ОВДП не проводитимуться», — йдеться ку повідомленні.

Також на сайті зазначено, що подальші аукціони будуть здійснюватись відповідно до графіка з врахуванням попиту та кон'юнктури ринку.

За результатами розміщень облігацій внутрішньої державної позики 24 березня, до державного бюджету залучено 24, 82 млрд грн.

Мінфін аукціони ОВДП