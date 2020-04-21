За вихідні: рекордне падіння цін на нафту, сповільнення ІТ-галузі та автоматична реєстрація ФОП

Зеленський підписав зміни до держбюджету

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» №553-ІХ, який Верховна Рада підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року, повідомляється на офіційному сайті Президента.

Зміни до державного бюджету на поточний рік внесені з метою оптимізації видатків, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою. У держбюджеті утворюється Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 млрд грн.

Крім того, у держбюджеті додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до зарплатні медпрацівникам, які протистоять епідемії. Загалом видатки Міністерства охорони здоров'я збільшуються на 16,4 млрд грн.

«Щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення під час епідемії коронавірусу, документом передбачено 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій. Видатки Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн», — сказано у повідомленні.

Для здійснення непередбачених заходів до резервного фонду направлено додатково 3 мільярди гривень.

Реєстрація ФОП на порталі «Дія» може стати автоматичною

Міністер Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв зробити реєстрацію фізичних осіб-підприємців на порталі державних послуг «Дія» автоматичною – без залучення державного реєстратора. Про це він написав на своїй сторінці в фейсбук.

«Будемо готувати зміни до законодавства, щоб зробити її взагалі автоматичною, без участі реєстраторів. Тоді, після заповнення форм на сайті — послуга надаватиметься миттєво», – зазначив він.

Зараз реєстрація ФОП на порталі «Дія» вимагає участі державного реєстратора.

Європейські IT-компанії скорочуватимуть зарплати та кількість персоналу – дослідження

Уже в березні цього року багато IT-компаній в країнах Центральної та Східної Європи заявили про скорочення кількості клієнтів та угод. Тому цього річ компанії повинні будуть вдатися до скорочення зарплат і персоналу, повідомляє УНІАН з посиланням на дослідження міжнародного інвестиційного фонду AVentures Capital.

У першу чергу, звільнення торкнуться фахівців з маркетингу, найму співробітників і продажу. Експерти фонду прогнозують уповільнення у сфері розробок у зв'язку з тим, що великі компанії не будуть розширювати бізнес в умовах кризи, а також вдадуться до заморожування існуючих проектів.

Також, за прогнозом AVentures Capital, очікується скорочення угод зі злиттів і поглинань.

Вперше в історії ціни на нафту стали від’ємними

Травневі ф'ючерси на нафту марки WTI закрили торги на рівні -$37,63 за баррель, повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX).

Впавши до -$37,63 за барель і подешевшавши на на 300%, ця марка вперше в історії показала негативне значення.

Через пандемію коронавірусу попит на нафту падає, а у виробників не вистачає потужностей для її зберігання, тому їм доводиться платити покупцям, щоб ті забрали нафту.

Травневий контракт на WTI закінчується 21 квітня. Червневий контракт подешевшав на $4,6 (18,3%) — до $20,03 за барель. Відчутна різниця між травневими та червневими цінами пов'язана з тим, що виробники не впевнені, чи зможуть вони знайти потужності для зберігання нафти у травні.

Витрати США на $4 трлн перевищать доходи через компенсацію збитків від коронавірусу

Американський держборг і борги корпорацій США цього року досягнуть рекордних розмірів через епідемію коронавірусу в країні. Такий прогноз опублікувала газета The Washington Post.

Дефіцит федерального бюджету Сполучених Штатів через заходи з компенсації збитку від коронавируса виросте майже до $4 трлн — вдвічі більше за американські показники економіки. Такої ситуації не було з моменту закінчення Другої світової війни. Річний дефіцит бюджету майже в два рази перевищить середньорічні показники починаючи з 1945 року.

Автори публікації порівнюють ситуацію з Великою депресією — світовою економічною кризою, що почалася в 1929 році з краху американських бірж і тривала десять років.