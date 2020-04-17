Volvo Cars відновлює роботу, але від підтримки уряду не відмовляється

Після припинення виробництва через пандемію коронавірусу, компанія Volvo Cars 20 квітня відновлює виробництво на заводі у Торсланді, Швеція. Ухваливши таке рішення з профспілками, того ж дня компанія поновлює роботу і у шведських офісах, повідомляє прес-служба компанії.

Впродовж останніх тижнів завод та офісні приміщення підготували для безпечного повернення співробітників. Усі приміщення виробничих потужностей і офісів ретельно прибрали та обробили засобами дезінфекції.

Уповноважені представники компанії переглядали кожну робочу станцію на предмет дотримання відвідного рівня охорони здоров’я та безпеки. Там, де соціальне дистанціювання неможливе, вжито додаткові заходи для безпечного повернення співробітників до робочого процесу. У офісних будівлях відбулося перепланування залів для нарад, офісних приміщень та ресторанів. Наприклад, шляхом інакшого розміщення столів та обмеження кількості людей, яким дозволено одночасно перебувати у залах для нарад чи ресторанах.

На головних входах до будівель співробітникам пропонуватимуть перевірити температуру та виміряти рівень кисню у крові.

«Маючи відповідальність перед нашими працівниками та постачальниками, ми відновлюємо виробничі операції зараз, коли ситуація дозволяє. Найкраще, що можна зробити для допомоги суспільству, — це знайти способи безпечного перезапуску роботи компанії, зберігши здоров'я людей та їх робочі місця», — прокоментував рішення CEO компанії Хакан Самуельсон.

Завдяки постійному діалогу з партнерами та постачальниками, компанія планує забезпечити подальше виробництво і скоротити затримки у ланцюзі поставок. Обсяги виробництва у Торсланді коригуватимуть відповідно до ринкового попиту та актуальних замовлень.

Завод Volvo Cars у Ґенті, Бельгія, також відновлює роботу 20 квітня за умов скорочення виробництва. Свій завод у Південній Кароліні у США компанія планує відкрити в понеділок, 11 травня.

Інші шведські потужності Volvo Cars — завод двигунів у Скьовде і майданчик із виготовлення комплектуючих деталей в Улуфстрьомі — продовжать щотижневе планування виробництва та адаптуватимуться відповідно до потреб інших заводів.

Volvo Cars і надалі користуватиметься програмою підтримки, наданою Урядом Швеції з початку року. Вона гарантує значне скорочення робочого часу для більшості працівників. Разом з тим, допоки ринки стабілізуються — підтримка Уряду дозволяє Volvo Cars захистити свій бізнес.