У березні кількість планових перевірок скоротилась на 35%

Кількість планових перевірок Держваною податковою службою у березні 2020 року скоротилася з 424 до 274, що на 35% менше, ніж у березні 2019 року, повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

Згідно з повідомленням, таке скорочення відбулося через те, що ДПС продовжує курс на скорочення кількості візитів до платників для документального підтвердження ризиків у їх діяльності.

«Головними пріоритетами є послаблення тиску на сумлінних платників і посилення контролю за найбільш ризиковими платниками та переміщення фокусу уваги з кількості перевірок на їх якість», — йдеться у повідомленні.

Окрім планових перевірок, у березні 2020 року ДПС проведено 856 позапланових перевірок, що на 31% менше за показник березня 2019 року, який становив 1 249 перевірки, та 1308 фактичних перевірок, що на 8% менше проти 1 429 перевірок у березні минулого року.

Нагадаємо, у зв’язку з карантинними заходами на проведення майже усіх документальних та фактичних перевірок до 31 травня 2020 року встановлено мораторій. Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершені, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року.

Враховуючи це, на період червня-грудня 2020 року перенесено перевірки 961 платника податків.