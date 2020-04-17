Колишній керівник Об'єднаної гірничо-хімічної компанії намагався здійснити її рейдерське захоплення

Спробу рейдерського захоплення державного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» 17 квітня намагалися здійснити колишні представники менеджменту на чолі з колишнім виконуючим обов’язки директора Русланом Журилом. Про це під час онлайн прес-конференції повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

За його словами, колишній в. о. директора Руслан Журило — підсудний у справі зі зловживання службовим становищем, яка знаходиться у Антикорупційному суді, з підозрою про надання збитків підприємству на суму понад 300 млрд грн. Послуговуючись рішенням Господарського суду м. Києва від 16 квітня про неправомірне їх звільнення, намагався повернути собі посаду керівника. Натомість у Фонді держмайна впевнені, що рішення суду є незаконним, тому викликали поліцію і відновили контроль над підприємством.

«У даному випадку була ухвала судді Господарського суду міста Києва Зеленіної, якою по суті було задоволено позов, зупинено рішення Фонду про зміну менеджменту і поновлено цих осіб на посадах на той час, доки суддя розглядає справу. Такі ухвали давно визнані незаконними як судовою, так і правоохоронною практикою. Керуючись цією ухвалою вони й намагалися поновитися на посадах», — пояснив заступник голови Фонду держмайна Сергій Ігнатовський.

За словами Дмитра Сенниченка, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, статутний капітал якої становить майже 2 млрд грн, наразі готується до приватизації, яку планують провести у найкоротші терміни після закінчення карантину. На сьогоднішній день уже 16 світових компаній виявили бажання взяти участь у акціоні з приводу її приватизації.