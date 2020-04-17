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США збільшили допомогу Україні на протидію коронавірусу до $9,1 млн

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Раніше озвучений розмір допомоги складав $1,2 млн

Сполучені Штати Америки переглянули у бік збільшення розмір гуманітарної допомоги Україні на протидію поширенню пандемії корона вірусу. Тепер сума допомоги складе $9,1 млн. Про це свідчить повідомлення на сторінці фейсбук Посольства України в США.

Кошти виділятимуться Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

«Допомога спрямовуватиметься на підготовку лабораторних систем, виявлення захворювання, надання технічної підтримки в питаннях реагування та інформування щодо ризиків поширення COVID-19», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, допомога сприятиме підтримці заходів з профілактики та лікування хворих на COVID-19, заходів з забезпечення водопостачання, санітарії та гігієни для найбільш вразливих верств населення Донецької та Луганської областей.

США Боротьба коронавірусом коронавірус