Понад 96% представників бізнесу підтримують прийняття законопроекту 2571-д

Майже 93% опитаних вважають, що за затягування депутатами фракції «Слуга Народу» процесу голосування Президент несе персональну відповідальність

Результати власного опитування БІЗНЕСу, у якому взяли участь 660 представників української бізнес-спільноти показали, що 96,5% опитаних підтримують прийняття законопроєкту 2571-д, який, у тому числі, удосконалює механізми проведення банківської діяльності та блокує можливість повернення націоналізованих банків старим власникам.

Прийняття цього законопроекту, крім того, є важливою умовою для отримання допомоги від МВФ, без якої, як вважають 92,7% опитаних, Україна не здатна самостійно подолати епідемію коронавірусу та її економічні наслідки.

94,2% опитаних стверджують, що цей законопроект має бути прийнятий на найближчому засіданні Верховної Ради України.

92,8% опитаних представників бізнесу вважають, що за затягування голосування, спричинене діями депутатів фракції «Слуга народу» персональну відповідальність несе Президент України Володимир Зеленський.