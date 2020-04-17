Генпрокуратура при використанні бюджетних коштів здійснила порушеннь на суму 2,5 млн грн — Рахункова палата

Генеральна прокуратура України у 2018–2019 роках отримала 14,365 млрд грн з державного бюджету України на здійснення своєї діяльності. З порушенням чинного законодавства Генпрокуратурою витрачено 2,482 млн грн, непродуктивно – 17,3 млн грн і неекономно – 4,2 млн грн.

Про це йдеться у Звіті про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Генеральній прокуратурі України на здійснення її діяльності, повідомляє прес-служба Рахункової палати України.

Згідно з повідомленням, це сталося внаслідок ухвалення керівниками різного рівня невиважених управлінських рішень та нехтування належним внутрішнім контролем за використанням бюджетних коштів.

Аудитори Рахункової палати зазначають також, що неефективне управління бюджетними коштами призвело до неповного їх використання Генпрокуратурою та повернення у держбюджет частини асигнувань загального фонду в сумі понад 71 млн грн.

Також у повідомленні говориться про те, що органи прокуратури не здійснили належних дій, щоб усунути чи не допустити недоліків при звільненні працівників. Через це судами було визнано неправомірним звільнення з посад працівників прокуратури та прийнято рішення про виплату їм середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

«У окремих випадках зазначені виплати перевищували 1 млн гривень. Всього у 2018–2019 роках за рішенням суду зазначеним працівникам виплачено 16,5 млн грн», — зазначається у повідомленні.

Фахівці Рахункової палати також говорять про недотримання органами прокуратури принципу максимальної економії та ефективності при закупівлі та використанні автомобільного транспорту, а також витрат на пальне.

«Прокуратура Львівської області при використанні 18 з 26 власних автомобілів витратила 165 тис. грн. на оренду трьох автомобілів у сторонньої організації. Водночас сім несправних автомобілів, які перебувають на обліку установи, були передані на зберігання іншій юридичній особі без укладання договорів, що створює ризики втрати державного майна», — зазначає прес-служба Рахунковаї палати України.

Також були виявлені порушення закону України «Про публічні закупівлі» та порушення порядку ведення бухгалтерського обліку. Останні призвели до викривлення фінансової та бюджетної звітності на загальну суму 978 тис. грн.