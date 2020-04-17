Оновлення Prozorro відкриє для бізнесу додатковий ринок на 30 млрд грн

У неділю 19 квітня набуває чинності нова редакція Закону «Про публічні закупівлі», повідомляє Урядовий портал.

У новій редакції передбачається сім нововведень. Зокрема:

Поріг для обов’язкового проведення закупівель через Prozorro знизиться з 200 до 50 тисяч гривень.

«Для бізнесу це відкриє додатковий ринок на 30 млрд грн. Понад 250 тисяч закупівель на рік стануть відкритими для учасників та будуть мати елемент аукціону», — йдеться у повідомлені.

До змін на суми до 200 тис. грн замовники могли підписувати контракт з постачальником напряму.

Бізнес, що переміг у тендері, протягом 24 годин зможе виправити несуттєві помилки у тендерній пропозиції.

Відтак підприємці не втрачатимуть тендер через випадково допущені неточності, а державні структури — скористаються найбільш вигідною пропозицією і не переплачуватимуть.

Посилиться відповідальність за грубі порушення тендерного законодавства.

Якщо Держаудитслужба визнає, що замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію, його очікує штраф від 25 до 51 тис. грн. Якщо договір був укладений без виконання передбачених законом тендерних процедур, штраф у розмірі від 34 до 85 тис. грн заплатить директор держустанови. За несуттєві процедурні порушення розмір штрафу для замовників зменшується — з 11,7 тис. грн. до 1,7 тис. грн.

Зміниться механізм оскарження тендерних процедур в Антимонопольному комітеті України.

Зокрема, плата за скаргу повернеться бізнесу у повному обсязі, якщо її задовольнить АМКУ.

«Водночас в інтересах замовників будуть працювати додаткові запобіжники від тендерного тролінгу: до розгляду будуть прийматися лише оплачені скарги, а відкликати їх буде неможливо», — повідомляє Урядовий портал.

Вартість за подачу скарги зміниться з фіксованих (5 тис. грн для товарів і послуг та 15 тис. грн для робіт) на гнучку, яка залежатиме від очікуваної вартості закупівлі. Нові тарифи за подачу скарги будуть встановлені окремою постановою Кабінету міністрів.

Замовники зможуть захищатися від цінового демпінгу.

Завдяки механізму «аномальна низька ціна» електронна система підсвічуватиме пропозиції учасників, які на 30-40% нижчі за найближчі пропозиції конкурентів. У такому випадку замовник може попросити учасника обґрунтувати свою ціну, а в разі відсутності пояснень — відхилити пропозицію.

Найбільш поширені для державних замовників допорогові закупівлі можна буде здійснювати на платформі Prozorro Market, яка наближена до роботи інтернет-магазину.

Замовники в кілька кліків та без тендерних процедур зможуть купувати необхідні товари, а постачальникам достатньо буде пройти кваліфікацію лише один раз, і далі лише отримувати замовлення.

Зараз замовники можуть використовувати Prozorro Market для закупівель до 50 тис. грн, а після виходу відповідної постанови Кабміну — до 200 тис. грн.

Розпочнеться поступова трансформація самого процесу закупівель.

Прийняття рішень перейде від тендерних комітетів до уповноважених осіб, а проведення закупівель з додаткового навантаження стане оплачуваною роботою.