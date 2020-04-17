Товарообіг між Україною та Росією скоротився на 27%

Згідно з даними у електронній системі Державної митної служби України, сума товарів, що перетнули українсько-російський кордон протягом першого кварталу 2020 року, склала $1,86 млрд доларів, що на $694,96 млн або на 27% менше відносно аналогічного періоду 2019 року.

Експорт до Росії скоротився до $648,12 млн або на 15% відносно $766,38 млн минулого року, імпорт скоротився до 1,22 млрд або майже на третину.

З Росії Україна найбільше імпортує пальне, нафту та вугілля, серед експортованих з початку року товарів переважають продукти неорганічної хімії, чорні метали, котли та залізничне обладнання.