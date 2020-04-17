Перші $2 млрд від МВФ Україна може отримати наприкінці травня

Перший транш у розмірі до $2 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ) Україна очікується вже в травні. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми очікуємо до кінця року $4 млрд. Перший транш буде до $2 млрд і це буде в травні», — сказав він.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, щоб отримати гроші за новою програмою EFF зі збільшеним фінансуванням до близько $8 млрд, Україні потрібно прийняти два закони: закон щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, який називають «антиколомойським», та закон щодо земельної реформи.

Верховна Рада 30 березня прийняла в цілому закон про ринок землі і проголосувала в першому читанні законопроект про банківську діяльність. Проте його остаточне прийняття «антиколомойського» закону затягується через понад 16 тис. правок. Представники «Слуги народу» прогнозують прийняття закону в цілому на початку травня, після чого мине ще дві-три тижні поки МВФ остаточно затвердить програми і виділить кошти.