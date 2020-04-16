Мито від експорту нафти з Росії у травні складе менше ніж $1 за барель

Це найнижчий показник з 2002 року, коли був введений механізм стягування цього мита

Укладення нової угоди про скорочення нафтовидобутку в рамках ОПЕК+ не врятує бюджет Росії від різкого обвалу фінансових надходжень, які забезпечуються за рахунок експорту нафти, пише РБК з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, у травні розмір експортного мита впаде до мінімуму з 2002 року, коли був введений існуючий механізм їх стягування.

Розмір експортного мита на нафту встановлюється на наступний місяць, виходячи з середньої ціни Urals протягом місяця — з середини поточного місяця до середини попереднього.

За даними Міністерства фінансів Росії, з 15 березня по 14 квітня барель Urals коштував у середньому $19,00075, а тонна — $138,7. У результаті з 1 травня розмір експортного мита складе $6,8 за тонну Urals, або близько $0,93 за барель.

У квітні розмір мита становить $52 за тонну, або $7,12 за барель. Таким чином, наступного місяця її ставка скоротиться на 87%.