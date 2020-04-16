Звернутися за грошовою допомогою по частковому безробіттю – не право, а  обов’язок роботодавця — юрист

Працівники можуть сміливо спонукати своїх роботодавців до відповідних дій

Зміни до держбюджету, ухвалені Верховною Радою, які уточнюють порядок виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину, значно розширили коло роботодавців, які зможуть за нею звернутися. Таку думку висловила експерт з трудового права, радник та адвокат ADER HABER Law Firm Тетяна Іванович, передає прес-служба компанії.

Теперь її нададуть роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

«Тепер звернення роботодавця до територіального центру зайнятості для отримання грошової допомоги у зв’язку з частковим безробіттям – це не право, а його обов’язок. Тож працівники зможуть сміливо спонукати своїх роботодавців до відповідних дій», — говорить Тетяна Іванович.

Більше того, зазначає адвокат, замість умови про відсутність боргів по зарплаті та ЄСВ за останні 5 років, від роботодавців вимагатимуть сплати ЄСВ протягом шести місяців, що передують даті зупинення діяльності.

Право на таку грошову допомогу мають особи, які були офіційно працевлаштовані та застраховані у Фонді державного страхування на випадок безробіття.

Допомога по частковому безробіттю надається співробітникам установ і організацій, а також найманим працівникам ФОП у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного зменшення тривалості робочого часу в зв’язку із зупиненням або скороченням виробництва і тимчасовим припиненням господарської чи підприємницької діяльності через карантинні заходи.

Розрахунок часткової допомоги безробітним здійснюється за формулою: одна година невідпрацьованого робочого часу * 2/3 тарифної ставки (окладу). Відповідно до ч. 4 ст. 47(1) Кодексу законів про працю, сума допомоги по частковому безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, яка встановлена законом на поточний рік.

Згідно ч.5 ст.47 (1) Кодексу законів про працю, виплата працівнику допомоги в зв’язку з частковим безробіттям повинна здійснюватися роботодавцем з першого дня зменшення зарплати.

При цьому розмір, порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, визначаються КМУ.

Також встановлюється, що для осіб, які втратили роботу в період карантину, не застосовуються вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю. При цьому загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю для таких осіб не може перевищувати 270 календарних днів.

Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю приймається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, на регіональному рівні протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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