Податкова міліція відшкодувала до бюджету майже 330 млн грн збитків

За перший квартал 2020 року до суду спрямовано 303 кримінальні провадження, у яких загальний розмір шкоди, завданої держбюджету, становить майже 465 млн грн, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

«Завдяки заходам, вжитим на етапі досудового слідства, до бюджету вже відшкодовано майже 330 млн грн, що становить 71% від завданої злочинами шкоди. У порівнянні з минулим роком ефективність відшкодування у кримінальних провадженнях зросла на 20%. Так, розмір відшкодованих збитків у січні-березні 2019 року становив майже 275 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Такий зріст пояснюється зосередженням уваги слідчих на розкритті, розслідуванні та спрямуванні до суду кримінальних проваджень із багатомільйонними сумами збитків та подальшим застосуванням ефективних заходів, спрямованих на відшкодування завданої бюджету шкоди.

Крім того, для відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди і забезпечення можливого призначення судом конфіскації майна як виду покарання, здійснюється арешт майна та коштів. Так, у направлених до суду протягом І кварталу цього року провадженнях арештовано майна та коштів на 3,2 млрд грн.

«Таким чином, рівень забезпеченості відшкодування завданої злочинами шкоди у 7,5 разів перевищує розмір завданих збитків за такими кримінальними провадженнями», — повідомляє прес-служба.