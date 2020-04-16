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16
Чт., квіт.
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Tesla Inc. відкрила свій перший флагманський онлайн-магазин

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Таким чином компанія намагається стати ближчою до молодого покоління китайських споживачів

Американська компанія з виготовлення електрокарів Tesla Inc. оголосила про відкриття свого першого флагманського онлайн-магазину на базі провідної китайської платформі електронної комерції Tmall.com, повідомляє сайт thestar.com.my.

Таким чином компанія намагається стати ближчою до молодого покоління китайських споживачів.

У інтернет-магазині можна замовити автозапчастини, послуги зарядки чи забронювати тест-драйв.

Слід зазначити, що відкриття онлайн-магазину компанії відбулося усього через тиждень після того як вона оголосила про представлення ще однієї версії Model 3 для китайського ринку.

Загалом, статистика Tmall.com показала, що за останні два місяці в Tmall.com увійшли близько 12 тисяч брендів, включаючи IKEA, Prada та Giorgio Armani.

На початку березня 2019 року Tesla оголосила про свої наміри переорієнтувати продажі онлайн і зробила це уже в квітні, переорієнтувавши продажі своїх авто через сайт та згортаючи мережу роздрібних магазинів. Впродовж 2019 року компанія скорочувала свої витрати і штат працівників.

Нагадаємо, платформі електронної комерції Tmall.com належить Alibaba group.

Alibaba онлайн-магазин Tesla Inc.