Виробництво залізорудного концентрату зросло на 3,2%

За три місяці року українські підприємства виготовили 16,11 млн тонн залізорудного концентрату

У першому кварталі 2020 року виробництво залізорудного концентрату зросло до 16,11 млн тонн, що на 3,2% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє сайт «Укрметалургпром».

Також в січні-березні 2020 р. металургійними підприємствами України вироблено 4,62 млн тонн прокату, що становить 101,8% до показника минулого року та 5,32 млн тонн сталі (96,6% у порівнянні з минулим роком).

За цей період на вітчизняні підприємства надійшло близько 7,2 млн тонн залізорудної сировини, що становить 101% відносно аналогічного періоду 2019 р., та було експортовано близько 11,2 млн тонн — 118% відносно січня-березня 2019 р.

У перші три місяці року на українських підприємствах заготовлено 691 тис. тонн металобрухту (105% відносно січня-березня 2019 р.), з яких 680 т поставлено українським споживачам у якості привізного. Експорт металобрухту в першому кварталі 2020 р. становить 11 тис. тонн — 58% відносно аналогічного періоду 2019 р.

Також повідомляється, що споживання електроенергії металургійними підприємствами в січні-березні 2020 р. становить близько 2,75 млрд кВт-год (94% відносно аналогічного періоду 2019 р.).

На відміну від попередніх даних, які раніше публікував БІЗНЕС, у остаточному звіті виправлені дані стосовно виробництва чавуну — 5,1 млн тонн, сталі – 5,32 млн тонн та прокату — 4,62 млн тонн замість наведених раніше 5,11, 5,34 та 4,7 млн тонн відповідно.