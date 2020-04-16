Feednova залучила нового інвестора до проекту будівництва заводу на Львівщині

Компанія Feednova, що реалізує проект будівництва першого в Україні заводу з виготовлення високопротеїнових кормових добавок і тваринних жирів у м. Буську (Львівська область), залучила інвестиції української компанії UMG Investments, йдеться у повідомленні прес-служби компанії Feednova.

UMG Investments придбала міноритарний пакет акцій, проте фінансові деталі угоди не розголошуються.

«Як локальний інвестор, ми розуміємо що без нових проектів, без створення робочих місць та підтримки бізнес-процесів у портфельних компаніях швидкого економічного відновлення після подолання пандемії не буде. Ми зберігаємо рух по всім раніше узгодженим інвестиційним проектам, і раді, що наша інвестиція в Feednova допомагає створенню в Україні першого незалежного оператора з переробки побічних продуктів тваринництва. Ми впевнені, що участь у проекті Feednova дозволить нашій портфельній компанії «Recycling Solutions» найкращим чином реалізувати свій багаторічний досвід та практики управління проектами з переробки відходів», – зазначив генеральний директор UMG Investments Андрій Горохов.

Підприємство стане першим в Україні незалежним майданчиком, який перероблятиме сировину від зовнішніх постачальників для виробництва високопротеїнових кормових добавок і тваринних жирів для сільськогосподарських і домашніх тварин.

«Ми будуємо завод, який здатен змінити екосистему всього сільського господарства і тваринництва зокрема. Підприємство стимулюватиме розвиток технологічності в промисловості та принесе в галузь нові стандарти якості. Адже наша робота базується на сучасних технологіях і має високий рівень екологічної безпеки. Власним прикладом ми доводимо, що в Україну можна залучати інвестиції, створювати умови для подальшого розвитку економіки. І це тільки перший крок, оскільки ми плануємо створити аналогічні об’єкти на півдні та в центрі України», – наголошує голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції» Ігор Ліскі.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС інвестиції у завод складають $20 млн. Проєкт стане першим в Україні, що перероблятиме сировину зовнішніх постачальників. До нового комплексу увійдуть чотири виробничі лінії, які перероблятимуть понад 220 тон сировини на добу. Загальні потужності заводу дозволять виготовляти на добу близько 90 тонн готової продукції. Проєкт заводу розроблений з урахуванням вимог міжнародної сертифікації згідно з стандартами ISO 22000 та HACCP. Завдяки цьому компанія зможе експортувати продукцію по всьому світу.