Укренерго хоче скасувати ліцензію 18 виробникам електроенергії через порушення дисципліни

Таке порушення може призвести до втрати керованості енергосистемою і спричинити виникнення складної системної аварії

«Укренерго» звернулася до НКРЕКП з вимогою скасувати ліцензії на виробництво електроенергії 18 виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) через порушення ними вимог Ліцензійних умов, а саме невиконання команд диспетчера «Укренерго». Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

«Невиконання команди диспетчера є грубим порушенням оперативно-диспетчерської дисципліни, і вимагає від усіх учасників паралельної роботи в складі ОЕС України суворого її дотримання. Подібне невиконання правил може призвести до втрати керованості енергосистемою і спричинити виникнення складної системної аварії», — йдеться у повідомленні.

Загальне зниження споживання електроенергії через карантин та значне зростання обсягів її виробництва на альтернативних джерелах створює профіцит електричної потужності.

«Порушення балансу між генерацією та споживанням електроенергії в енергосистемі призводить до порушення погоджених значень сальдо-перетоку потужності між ОЕС України та енергооб’єднанням країн СНД, Балтії та Грузії. В разі значних порушень планових значень сальдо-перетоку із енергосистемами суміжних країн, понад взаємопогоджені допустимі значення, українська енергосистема може бути передчасно (до повного завершення необхідної підготовки) відокремлена від енергооб’єднання країн СНД, Балтії та Грузії на ізольовану роботу. Це в умовах незбалансованого стану енергосистеми загрожує виникненням загально-системної аварії», — зазначають у прес-службі.

Тому для уникнення цього і для забезпечення операційної безпеки ОЕС України «Укренерго» доводиться застосовувати оперативні заходи для зниження генерації та уникнення порушення операційної безпеки енергосистеми.

«Ми вимагаємо безумовного виконання команд, які віддаються диспетчером в межах своїх повноважень для забезпечення безаварійної роботи енергосистеми. В разі отримання інформації про необґрунтовану відмову виконати команду диспетчера на розвантаження з метою запобігання виникненню аварії в енергосистемі, ця команда буде реалізована шляхом вимкнення електроустановки користувача. Включення в роботу даного приєднання буде виконуватись тільки з дозволу диспетчера», — сказано у повідомленні.