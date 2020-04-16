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16
Чт., квіт.
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Ціни на українську соняшникову олію знизяться через карантин в Індії

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Їх падіння спричинить тиск сусідніх ринків пальмової та соєвої олії

Ціни на українську соняшникову олію впадуть під тиском зниження цін на соєву та пальмову олії, ринок яких сильно постраждає через продовження карантинних заходів у Індії до 3 травня, повідомляє сайт Grain Trade.

«Ціни пропозицій української соняшникової олії зросли до 725-730 $/т FOB, тоді як ціни попиту не перевищують 700 $/т FOB. Закриття ринку Індії знизить попит, тому ціни продовжать падати», — йдеться у повідомленні.

Найбільше від продовження карантину постраждає попит на пальмову олію, головними споживачами якої є ресторани та готелі. Падіння попиту на пальмову олію прискорить посилення жорсткості режиму імпорту рафінованої пальмової олії, оскільки Індія намагається захистити власних переробників від імпортної сировини.

Введені обмеження уже скоротили імпорт рафінованої пальмової олії з початку року на 66%, тоді як імпорт сирої пальмової олії, на яку не поширюється дія цих обмежень, скоротився лише на 12%.

Продовження карантину в Індії ще більше скоротить світовий попит на рослинні олії, тому котирування пальмової та соєвої олії відреагували на новину падінням.

Ф'ючерси на пальмову олію в Малайзії з п'ятниці знизилися на 2,8% до 519,6 $/т, а на соєву олію в США - на 3% до 600 $/т.

Додатково на ринки рослинних масел тисне здешевлення нафти.

 

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Індія імпорт олія коронавірус карантин