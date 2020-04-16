Уряд погасив борги шахтам, що знаходяться у стадії ліквідації

Цього року рішень щодо закриття шахт в Україні не буде

Підприємствам вугільної галузі, що знаходяться у стані ліквідації, буде погашено борги за електроенергію, а їх працівникам — заборгованість із заробітної плати. Про це йдеться на сайті Уряду.

Це рішення прийнято у відповідності до держбюджету України на 2020 рік і дозволяє розпочати:

- фінансування вугільних підприємств, що знаходяться у стадії ліквідаціїї, за бюджетною програмою КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств»,

- погасити заборгованість із заробітної плати перед працівниками підприємств, що ліквідуються,

- погасити борги та здійснювати розрахунки за електроенергію,

- стабілізувати роботу водовідних комплексів.

Протягом 2020 року планується завершити в повному обсязі роботи та заходи, що передбачені проектами ліквідації 6 шахт, виконання яких розпочато ще понад 15 років тому.

«Мінекоенерго здійснює кроки щодо поетапного вирішення питань реформування вугільної галузі. Зараз разом з Мінрегіоном відпрацьовуємо питання створення Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів. Цього року ми не приймаємо рішення щодо закриття жодної шахти і підтримуємо наших шахтарів у скрутні часи», — сказав в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін.

За його словами, Міністерство закінчило аналіз стану справ кожного вугільного підприємства та кожної шахти за 2015-2019 роки.

«Ми готові запропонувати комплекс заходів з підготовки та проведення приватизації перспективних та ліквідації неперспективних вугільних шахт у 2021 році та мінімізувати можливі негативні соціально-економічні наслідки, що викликані такими змінами», – зазначив він.