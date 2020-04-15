Продажі iPhone в Китаї у березні виросли на 416%

За місяць на китайському ринку було продано близько 2,5 мільйонів одиниць

Продаж смартфонів Apple iPhone у Китаї у березні цього року зросли 416% у порівнянні з лютим і склали близько 2,5 мільйонів одиниць. За даними Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, загальний обсяг продажів смартфонів на цьому ринку виріс на 241% і склав 21,8 мільйонів одиниць, повідомляє сайт gizchina.com.

При цьому, якщо у порівнянні з березнем минулого року, продажі виявилися на 23% нижчими. Однак, це хороший результат на тлі пандемії, який показує, що головний ринок смартфонів швидко відновлюється.

У березні в Китаї було продано 6,2 мільйона смартфонів з підтримкою 5G, що на 161% більше, ніж в лютому. 5G-смартфони склали 27% від усіх поставок смартфонів. У березні на Android-телефони припадало 88% китайського ринку смартфонів у порівнянні з 92% в лютому.

Аналітик Barclays Тім Лонг заявив, що Apple планує анонсувати першу партію 5G iPhone наприкінці цього року. Компанія, що базується в Купертіно, уже почала рекламну діяльність на китайському ринку, щоб збільшити продажі. На даний момент знижки на iPhone тут варіюються від 30% до 20%.

Крім того, Лонг сказав, що ланцюжок поставок Apple «нормалізувався», і очікується, що новий iPhone SE скоро з'явиться у продажу.

Він зазначив, що найсвіжіші дані показують, що станом на перший квартал цього року продажі iPhone на китайському ринку впали на 4,4% в річному обчисленні, але це трохи краще, ніж він очікував.