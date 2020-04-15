Україна закрила ще 10 пунктів пропуску та обмежила рух вантажів через кордон для деяких країн

Обмеження стосуватиметься тих країн, які запровадили відповідне обмеження для руху вантажів з України

Кабінет міністрів України схвалив механізм за яким Україна буде обмежувати рух вантажів для тих країн, які встановили такі обмеження до вантажів з України, йдеться на сайті Уряду.

«Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами, ми не обмежували здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку. Економіка як українська, так і інших країн має працювати. Проте після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами, уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи», — наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Уряд вніс зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.03.2020 №287. Відтепер обмеження для перетину українського кордону на засадах взаємності діятимуть для водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, повітряних, морських, річкових суден, поїзних і локомотивних бригад країн, що встановили такі ж обмеження для України.

Перетин державного кордону України дозволяється вище переліченим особам від країн, що не обмежують перетин власного державного кордону вантажам та особам, що їх перевозять, з України.

Крім того, для підвищення рівня безпеки на час карантину, Кабінет міністрів підтримав закриття ще десяти пунктів пропуску автомобільного сполучення на українському кордоні.

Це автомобільні та подекуди пішохідні пункти пропуску «Костели», «Смільниця», «Грушів», «Угринів», «Солотвино», «Кальмінці», «Бронниця», «Сокиряни», «Нові Трояни» та «Паланка», що знаходться на кордоні з Молдовою, Польщею та Румунією.

Рішення про закриття пішохідних та автомобільних пунктів пропуску погоджено з міжнародними партнерами. Тобто, країни, які межують з нашою державою, закрили свої КПП дзеркально.

Наразі на державному кордоні України 125 тимчасово закритих пунктів пропуску, 105 діючих, в тому числі 18 для автомобільного сполучення.

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