57% безробітних, що зараз реєструються, втратили роботу ще до карантину

57% громадян, що звертаються до центру зайнятості, це люди, що втратили роботу у докарантинний період і які просто не звернулися своєчасно. Решта 43% — ті, хто насправді втратив роботу через карантин. Про це під час онлайн-брифінгу заявив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

За його словами, найбільше через карантинні обмеження постраждали працівники закладів торгівлі. Їх серед тих, хто реєструється, 22%, ще 13% — працівники сфери державного управління, 11% — працівники фінансової і страхової сфери, 9% — працівники підприємств переробної промисловості.

Найбільше претендентів на одну зареєстровану у центрі зайнятості вакансію серед законодавців, керівників та менеджерів — 18 осіб на одну вакансію. Найменше — кваліфікованих робітників з інструментом, найпростіших професій та осіб без професії. Така тенденція була притаманною для Києва і у докарантинний період.

Кількість вакансій, наданих від роботодавців Києва, у період з 1 січня 2020 року скоротилася на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склала 8000.

Як отримати статус безробітного

Статус безробітного надається особі з моменту подання документів до центру зайнятості за її особистою заявою і без вимоги щодо підбору її відразу підходящої роботи.

Процедура реєстрації безробітних зараз максимально спрощена і з нею можна ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості чи на сайті Київського міського центру зайнятості.

Далі особа має написати дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги при безробітті за зразком, розміщеним на сайті, та надіслати їх скан або фото на електронну адресу обраної філії центру зайнятості. Заяви можна роздрукувати та заповнити або повністю написати від руки. Зареєстроване місце проживання особи не має значення, тому вона може обрати будь-яку філію центру зайнятості, у якій їй буде зручно обслуговуватися.

Рішення від Центру зайнятості щодо заяви надійде на вказану при реєстрації електронну пошту або мобільним телефоном.

Впродовж 10 днів після закінчення карантину особа має особисто подати оригінали документів до служби зайнятості.

Сума допомоги буде залежати від стажу працівника та від офіційної заробітної плати на його останньому місці роботи. Максимальна сума допомоги може складати 8408 грн. Мінімальна допомога з 12 березня складе 1000 грн (замість 650 грн). Такі виплати будуть тривати під час карантину і протягом 30 днів після його завершення.

Як підприємству оформити допомогу по частковому безробіттю

Така допомога дає можливість підприємству компенсувати витрати на своїх працівників, не здійснюючи свою економічну чи комерційну діяльність. Звернення на таку допомогу потрібно подати впродовж 30 днів після скорочення чи припинення своєї діяльності до служби зайнятості.

Заява подається у довільній формі з додаванням наказу про зупинення чи скорочення діяльності підприємства і довідки про працівників, яких стосується вимушене припинення або зменшення трудової діяльності.

Роботодавець також обов’язково має підтвердити за допомогою надання відповідної довідки, що протягом останніх шести докарантинних місяців він сплачував єдиний соціальний внесок.

Консультації з приводу отримання такої допомоги надаються підприємствам будь-яким зручним для них способом: звернення телефоном, через електронну пошту чи сторінку центру зайнятості у фейсбук.

Нагадаємо, команда журналу «БІЗНЕС» запустила комунікаційну платформу «БІЗНЕС-АНТИВІРУС» #БІЗНЕС_АНТИВІРУС для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.

Телеграм-канал БІЗНЕС-АНТИВІРУС — https://t.me/business_covid19