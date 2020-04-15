Аграрний фонд закупить 200 тис. тонн зерна для забезпечення продовольчої безпеки

Станом на 13 квітня «Аграрний фонд» за програмою обміну мінеральних добрив на зерно майбутнього врожаю законтрактував 44,6 тис. тонн зернових врожаю 2020 року. На розгляді також перебувають документи на укладання схожих контрактів ще на 40 тис. тонн.

«На сьогоднішній день ситуація, яка склалася в країні і світі, показала, що ми маємо бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, й ми прекрасно розуміємо відповідальність «Аграрного фонду» як державного оператора зернового ринку», — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що «Аграрний фонд» виділяє 40 тисяч тонн зерна на переробку для того, щоб допомогти державі стримувати ціни на борошно для населення.

На думку аграрних експертів БІЗНЕСу, це правильний крок. І справа тут не в голоді, який гіпотетично загрожує нашій країні, а скоріше у допомозі аграріям. Зараз складна безгрошова посівна, а форвардні контракти з «Аграрним фондом» передбачають виплату під майбутній урожай до 50% авансового платежу. Це дозволить аграріям нормально посіятися і зібрати урожай. Інша справа, що в цьому році «Аграрний фонд» хоче купити менше у порівнянні з минулим роком. Тоді вони викупили понад 500 тис. тонн на 2,5 млрд грн в рамках весняної форвардної програми закупівлі зерна 2019 року.

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