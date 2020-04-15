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Ср., квіт.
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Кредити за програмою «5-7-9» надаватимуть суб’єктам будь-якої діяльності з доходом до 100 млн грн на рік

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Їх видаватимуть під мінімальну процентну ставку, а на їх повернення діятиме відстрочка

Уряд розширює програму «Доступні кредити «5-7-9» для підтримки мікро- та малого бізнесу.  Про таке рішення повідомив на своєму телеграм-каналі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«У зв’язку з поширенням COVID-19 на території країни, ми внесли зміни до програми кредитування, які спрямовані на подолання наслідків пандемії», — написав він.

Відтепер отримати державну фінансову підтримку зможуть суб’єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 млн грн. Максимальна сума кредиту буде збільшена до до 3 млн грн.

Кредити на антикризові заходи видаватимуться під мінімальну процентну ставку, а на їх повернення діятиме відстрочка до 9 місяців.

Також розширено цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою. Зокрема на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання, а також для покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).

«Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього», — зазначає Прем’єр-міністр.

Нагадаємо, команда журналу «БІЗНЕС» запустила комунікаційну платформу «БІЗНЕС-АНТИВІРУС» #БІЗНЕС_АНТИВІРУС для взаємодії бізнесу, влади та всіх українців, насамперед тих, кого вже торкнулася епідемія Covid-19. Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні.

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