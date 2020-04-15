Уряд поверне державне регулювання цін на період надзвичайної ситуації

Відсьогодні на період надзвичайної ситуації уряд повертається до державного регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби та медичні вироби. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

«Моніторинг буде розповсюджений на 10 продуктів, 8 фармпрепаратів та 2 медичних товари. Якщо ціна на них планує підвищуватися, то заклад торгівлі через електронну форму зобов’язаний повідомляти про це в Держпродспоживслужбу. На виробників або постачальників це регулювання не розповсюджується. Але держава буде вивчати причини зростання цін в роздрібних магазинах та аптеках, і мати можливість впливати й на виробників, або імпортерів, якщо ціни зростають без економічного обґрунтування», — написав він.

Зокрема, під державне регулювання підпадають гречка, цукор, борошно пшеничне вищого ґатунку, вітчизняні макарони, молоко 2,5% жирності у плівці, житньо-пшеничний хліб, курячі яйця 1 категорії, курка в тушці, вершкове масло 72,5% та мінеральна вода без газу.

«Можу сказати, що вперше так чітко визначений перелік продукції, включаючи цінову категорію товару, країну виробництва та фасування. Це дозволить робити якісний моніторинг. По-друге, вперше вода для пиття потрапила до соціально значущих товарів. По-третє, якщо будуть підстави, то перелік продукції, яка підлягає регулюванню, може зростати», — уточнив Олексій Дорошенко.

Також він зазначив, що державне регулювання також розповсюджується на медичні маски та рукавички, як засіб індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу.

«Вважаю це дієвим механізмом впливу на цінову ситуацію в країні та початок м’якого регулювання за європейським зразком. Для прикладу у Франції під регулювання підпадає декілька тисяч найменувань продуктів», — зазначає експерт.