Експорт українських яблук скоротився на 38%

Це найбільшого скорочення обсягів експорту яблука за останні п'ять років

Експорту українського яблука через пандемію коронавірусу скоротився на 38%. Про це заявив голова Української асоціації аграрного експорту (УААЕ) Дмитро Крихта, передає УНІАН.

За його словами, пандемія COVID-19 у світі та введення в Україні карантинних заходів, зокрема у вигляді закриття кордонів, обмеження автомобільного, повітряного та залізничного сполучення, призвели до скорочення обсягів експорту та імпорту.

Крім того, через скороченням обсягів поставок, зросли ставки на морські перевезення — від 40% до 200%. Багато країн, у яких національна валюта девальвувала, зменшили імпорт сільгосппродукції. Додатково зниження цін і обсягів поставок спричиняють панічні настрої споживачів, які свідомо відмовляються від купівлі певних продуктів.

«Найскладніша ситуація склалася під час експорту товарів з коротким терміном зберігання, зокрема фруктів, овочів, яєць тощо. Наприклад, Південно-Східної Азії довелося або обмежити або повністю припинити програми поставок українського яблука. Всі ці фактори призвели до найбільшого скорочення обсягів експорту яблука з України за останні п'ять років, що, за даними Української асоціації аграрного експорту, у першій половині сезону 2019-2020 становило 38%», — сказав він.

За словами Крихти, падіння експорту яблук почалося ще на початку сезону 2019-2020 роки, тобто до пандемії коронавірусу, але вона, безумовно, зіграла найважливішу роль в цій тенденції.

Експерт зазначив, що китайські порти, які є найбільшим ринком збуту вітчизняної агропродукції, працювали з перебоями, а після проходження критичного періоду пандемії попит там повертається до колишніх показників, але перезавантаженість портів буде протягом певного часу грати свою роль.

Крім того, Китай розглядається як основний ринок для експорту продовольства і багатьма конкурентами українських виробників.

За словами Крихти, у Євросоюзі також є затримки з переміщенням товарів внаслідок додаткових перевірок, а це для України другий за величиною ринок збуту.

«Експорт Україною продукції АПК залежатиме від тривалості карантинних заходів в Україні та за кордоном, термінів подолання пандемії, відновлення логістичних ланцюжків і попиту. З часом, коли загальна ситуація стабілізується, попит на продукти харчування зросте, адже в імпортозалежних країнах запаси продовольства скоротяться», — додав експерт.

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