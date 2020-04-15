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15
Ср., квіт.
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Акції Amazon досягли рекордної ціни, а Безос став багатшим на $6,4 млрд

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Загалом цього року акції компанії виросли на більше ніж 20%

Джефф Безос, найбагатша людина світу, у вівторок 14 квітня став ще багатшим. Власний капітал власника Amazon виріс майже на 5% після того, як акції компанії сягнули нового рекордного максимуму, повідомляє Forbes.

Акції Amazon зросли на 5,3%, досягнувши рекордної ціни у $2 283 за акцію. Загалом, цього року акції компанії виросли на більше ніж 20%.

Amazon виграв від стрімкого росту попиту, оскільки споживачі, які опинилися вдома на довший час, ніж зазвичай, розраховують здебільшого на онлайн-покупки. А оскільки акції зросли до нового рекордного рівня, статки генерального директора і засновника Джеффа Безоса також зросли. За оцінками Forbes, на 6,4 мільярдів доларів.

Amazon — перша крупна компанія з S&P 500, яка оговталася від падіння ринку внаслідок пандемії коронавірусу.

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