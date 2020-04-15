НБУ запровадить довгострокове рефінансування банків

Національний банк не збирається фінансувати бюджетні витрати. Така політика вже неодноразово приводила Україну до криз. Такої думки дотримується заступник Голови Національного банку України Дмитро Сологуб, йдеться на фейсбук-сторінці НБУ.

При цьому НБУ готовий надавати ліквідність банківській системі, щоб банки підтримали економіку.

«Для цього ми, зокрема, запроваджуємо довгострокове рефінансування банків, яке можна буде використовувати й для кредитування інфраструктурних проєктів. Обсяги рефінансування будуть визначатися нами, виходячи як із потреб стимулювання економіки, так і необхідності підтримання цінової і фінансової стабільності», — повідомив він.

За його словами, Україна вже мала негативні приклади у 1990-х, у 2008-му і 2014-му, коли фінансування дефіциту державного бюджету монетарними засобами, тобто емісією гривні — випуском в обіг нових грошових знаків, призводило до інфляції і девальвації. Це шлях у нікуди і від цього в першу чергу страждають незахищені верстви населення. Тому роль НБУ — підтримка ліквідності банківської системи.

Крім того, Дмитро Сологуб стверджує, що Україна може дозволити собі збільшити дефіцит бюджету. Збільшення видатків на подолання кризових явищ є логічним. Втім, для цього треба забезпечити надійне джерело фінансування дефіциту бюджету.

«Таким джерелом є насамперед нова програма з МВФ. Необхідно думати не тільки про допомогу тим, хто постраждав зараз, але і про те, як відновлювати зростання після закінчення пандемії», — говорить він.