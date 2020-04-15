Україна скоротила імпорт електроенергії у п’ять разів

Імпорт електроенергії до України у березні 2020 року склав 442,51 млн кВт/год. Це на 19,7% менше, ніж у лютому 2020 року, повідомляє прес-служба «Укренерго».

У торгову зону енергосистеми України, синхронізовану з енергосистемами Росії, Білорусі та Молдови, у березні надійшло 9,2 млн кВт/год, що у 9 разів менше, ніж в лютому 2020 року. При цьому імпорт з Росії зменшився у 22,8 рази (з 34 млн кВт/год до 1,5 млн кВт/год), а з Білорусі – у 6,4 разів (з 48,9 млн кВт/год до 7,7 млн кВт/год). Загалом у березні на ці дві країни припадає 2% від усього імпорту електроенергії в Україну.

Найбільше електроенергії було імпортовано зі Словаччини — 309,4 млн кВт/год, що на 14,4% більше, ніж у лютому.

Загалом у І кварталі 2020 року обсяг імпорту електроенергії в Україну був на 12% меншим, ніж у ІV кварталі 2019 року: 1 554 млн кВт/год проти 1762 млн кВт/год. При цьому імпорт електроенергії з Росії зменшився у 5,4 рази (286,3 млн кВт/год до 53,4 млн кВт/год), а з Білорусі – в 2,8 рази (з 421,7 млн кВт/год до 149,6 млн кВт/год).

Експорт електроенергії у березні 2020 року на 4,5% перевищив показники лютого і становив 773,6 млн кВт/год. Від початку року експорт демонструє тенденцію до сталого зростання, перш за все, через збільшення постачання електроенергії до Угорщини. Обсяги експорту у березні перевищили імпорт на 74,8%. Найбільше експортовано до Угорщини — 423,4 млн кВт/год, що на 14% більше, ніж у лютому.

Загалом за І квартал 2020 року експорт електроенергії становив 2 211 млн кВт/год. Це на 13% більше, ніж за ІV квартал 2019 року (1 960,6 млн кВт/год). Найбільше за цей період експортовано також до Угорщини – 1 072,7 млн кВт/год.