МВФ прогнозує падіння ВВП України цього року на 7,7%

Згідно з економічним прогнозом Міжнародного валютного фонду на 2020-2021 рр., реальний ВВП України цього року впаде на 7,7%. Це один з найгірших показників у регіоні.

У середньому прогноз падіння для європейських країн з економікою, що формується та розвивається, зазначений на рівні 5,5%. Найгірший прогноз має Хорватія — падіння ВВП на 9%.

Безробіття, в Україні за прогнозом МВФ, складе 10,1% у 2020 та 9,3% у 2021 році.

Середньорічна інфляція у 2020 році, за оцінками МВФ, складе 4,5%, а у 2021 році — 7,2%.