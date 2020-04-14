ДТЕК призупиняє Павлоградвугілля і три збагачувальні фабрики через погіршення ситуації в енергетиці

З 20 квітня підприємства переводяться на режим підтримки життєдіяльності, а близько 18 700 співробітників виведені до простою

У зв'язку з тривалою системною кризою в енергетичній галузі України 10 шахт і допоміжні підприємства об'єднання ДТЕК Павлоградвугілля, збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК призупиняють роботу з видобутку і збагаченню вугілля, підготовки гірничих виробок, а також ремонту гірничо-шахтного обладнання, повідомляє прес-служба компанії.

З 20 квітня підприємства переводяться на режим підтримки життєдіяльності, а близько 18 700 співробітників шахт, допоміжних підприємств, фабрик і заводу будуть виведені до простою. Інші співробітники будуть забезпечувати технічне обслуговування підприємств - провітрювання гірничих виробок і відкачування води, підтримку виробництва. Це дозволить оперативно відновити роботу підприємств при зміні ситуації у галузі.

Відповідно до Галузевої угоди і колективних договорів, всі співробітники, виведені до простою, продовжать отримувати дохід у розмірі тарифної ставки, зі збереженням трудового стажу.

«Системна криза в енергетичній галузі України, яка триває з минулого року, призвела до розбалансування енергосистеми України. Ручне регулювання ринку, непродумані рішення, відсутність координації галузі повністю дестабілізували роботу усіх вугільних підприємств. Через безконтрольний імпорт електроенергії з Росії та Білорусі знизилася затребуваність вітчизняної електроенергії та, як наслідок, знизився обсяг споживаного вугілля на станціях. На складах ТЕС і шахт накопичено понад 2,9 млн тонн незатребуваного вугілля. В країні призупинена робота близько 30 вугільних шахт, у простої перебувають понад 40 тис. чоловік. Збиток теплової генерації за останні півроку становить 3,1 млрд грн. Всі ТЕС працюють нижче мінімального складу, близько 50% співробітників знаходяться у простої», — йдеться у повідомленні.

Негативна ситуація посилюється через загальне падіння економіки і пандемію коронавірусу. Внаслідок карантину знижено споживання електроенергії в країні, знижено обсяги виробництва електроенергії і рівень платежів.

У зв'язку з незатребуваністю вітчизняної електроенергії, раніше ДТЕК Енерго вже був змушений призупинити 5 шахт ДТЕК Добропіллявугілля, шахту «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська. Але, так як ситуація стає все критичнішою, було прийнято рішення призупинити і роботу підприємств ДТЕК Павлоградвугілля, ще трьох збагачувальних фабрик, Першотравенського РМЗ і НВЦ ДТЕК.

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