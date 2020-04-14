Половина підприємств підтримують послаблення умов карантину

59% готові вже зараз відновлювати роботу з урахуванням всіх правил індивідуального захисту

Половина українських підприємств підтримує послаблення обмежувальних заходів в країні, 23% — вважають, що варто залишити чинні обмеження у повному обсязі. Такі результати показало експрес-опитування, проведене Європейською Бізнес Асоціацією, повідомляє прес-служба асоціації.

Загалом, 50% опитаних вважають запроваджені заходи обґрунтованими, зважаючи на ситуацію, ще 36% вважають їх жорсткими, 7% – м’якими та ще 7% вважають, що їх можна було б посилити.

«Ми бачимо, що бізнес швидко адаптується до нових реалій та робить все, аби підтримати своїх співробітників. Проте результати опитування демонструють, що в деяких компаніях вже закінчується «запас міцності», і тривалого карантину вони можуть просто не витримати», – коментує Анна Дерев’янко, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації.

83% опитаних підприємств зараз працюють дистанційно.

20%, аби втриматися на плаву, були змушені скоротити заробітну плату, 15% — відправили працівників у оплачувану відпустку, 4% — скоротили штат працівників. І лише 8% компаній не відчули впливу.

«В рамках опитування ми також поцікавилися у респондентів, чи готові вони особисто відновлювати роботу вже зараз. Виявилося, що більшість, а саме 59% готові вже зараз відновлювати роботу з урахуванням всіх правил індивідуального захисту. При цьому 41% все ж хотіли б працювати дистанційно, навіть якщо це передбачатиме зниження доходу», — йдеться у повідомленні.

Топ-3 необхідних рішення в поточній ситуації, на думку бізнесменів, – це покращення системи діагностики вірусу, забезпечення країни тестами в достатній кількості; встановлення чітких правил карантину та контроль за їх виконанням; зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Також бізнес вважає доречним компенсацію частини заробітної плати працівникам підприємств, які були вимушені піти на карантин; відновлення регулярного руху громадського транспорту; скасування оподаткування депозитів як для фізичних, так і для юридичних осіб; відміну стану надзвичайної ситуації.

Станом на 7 квітня, компанії повідомляють про наступні фінансові наслідки обмежувальних заходів для їхнього бізнесу. Більшість компаній, а саме 70% опитаних зазнали до 50% втрат від доходів, ще 18% повідомляють про 50-75% втрат від доходів. Про збільшення доходів повідомляють 10%, ще 2% розглядають варіант закриття.

Опитування проводилось у період з 31 березня по 7 квітня 2020 року. У ньому взяли участь 122 учасники – представники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

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