Верховна Рада прийняла закон, що структурує геопросторові дані і заощадить 100 млн грн

Дані будуть під контролем держави та захищені від маніпуляцій з боку рейдерів

Верховна Рада України у другому читанні ухвалила закон про Національну інфраструктуру геопросторових даних, завдяки якому буде створено Єдиний геопортал кадастрів та геопросторових даних, повідомляє Мінекономрозвитку України.

«Цей закон є однією зі складових запуску прозорої земельної реформи. Він дасть можливість об’єднати інформацію про різні об’єкти інфраструктури, мережі комунікацій та бази даних в одному місці. Відтак Україна щороку заощаджуватиме 100 мільйонів гривень, які витрачалися через неузгодженість між різними адміністраторами кадастрів», — сказано у повідомленні.

Відповідно до ухваленого закону, до геопросторових даних, що створюються різними суб’єктами, зокрема, належать дані про межі та координати адміністративно-територіальних одиниць, територіальні громади і межі та координати їх територій, населені пункти, будівлі, автомобільні дороги, залізниці, земельні ділянки, дані про підземні та інженерні комунікації тощо.

Наразі геопросторові дані створюються різними органами державної влади і місцевого самоврядування, а також іншими суб’єктами господарювання за різними технічними вимогами. При цьому трапляється як дублювання діяльності зі створення геопросторових даних різними органами влади, місцевого самоврядування чи суб’єктами господарювання, так і витрачаються зайві кошти, а доступ до створених даних часто обмежений через монополію. Ухвалений закон покликаний зафіксувати правові основи та принципи функціонування національної інфраструктури геопросторових даних. Доступ користувачів до геопросторових даних та метаданих забезпечуватиметься через національний геопортал — офіційний веб-сайт національної інфраструктури геопросторових даних, розпорядником якого стане Держгеокадастр.

Крім цього, Національна інфраструктура геопросторових даних дозволить агрегувати та систематизувати інформацію про геопросторові дані й метадані та отримувати якісну аналітику.

Інформація буде відкритою та безкоштовною і оновлюватиметься в режимі реального часу. Геопросторові дані будуть під контролем держави та захищені від маніпуляцій з боку рейдерів.

