Україна та Франція домовилися про реалізацію двох великих інфраструктурних проектів

Українські підприємства зможуть взяти участь у реалізації цих проектів

Україна та Франція домовилася про співпрацю у двох великих інфраструктурних проектах. Зокрема, йдеться про будівництво заводу з очищення води в Маріуполі та виробництво локомотивів, повідомляє Урядовий портал.

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль домовився під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном.

У рамках програми з виробництва локомотивів саме українські підприємства зможуть стати частиною великого виробничого ланцюга.

«Вдячний владі Франції, яка розробила і буде фінансувати цей проект. За цей жест політичної та економічної підтримки», – сказав прем’єр-міністр.

Одним з аспектів цієї програми може стати виділення Францією 100 мільйонів євро на модернізацію залізничних ділянок, рухомого складу тощо.

Денис Шмигаль та Етьєн де Понсен також обговорили співпрацю в енергетичній галузі.

Найближчим часом сторони проведуть онлайн-засідання для обговорення реалізації цих ініціатив.