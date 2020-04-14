До кінця року виробництво електроенергії з відновлюваних джерел дорівнюватиме 13% генерації АЕС та 24% ТЕС

У березні 2020 року у порівнянні з березнем 2019 року виробництво електроенергії на вітрових та сонячних електростанціях (ВЕС та СЕС) збільшилася вдвічі – до 863 млн кВт/год, повідомляє прес-служба Укренерго..

За підсумками березня обсяги виробництва ВЕС та СЕС дорівнюють 37% генерації на теплових електростанціях (ТЕС) і 11% на атомних (АЕС). Ця тенденція підсилюється зменшенням споживання, яке спричинене сезонним потеплінням та карантином.

За підсумками 2020 року у порівнянні з 2019-м прогнозується збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) майже вдвічі – до 10,284 млрд кВт/год. Цей обсяг дорівнюватиме 12,8% генерації на АЕС та до 24,4% на ТЕС.

Лише протягом 2019 року встановлена потужність ВЕС та СЕС збільшилася у 2,7 рази та досягла показника 4,7 ГВт. Станом на початок квітня 2020 року вона вже збільшилася до 5,2 ГВт, і цей обсяг, більший за той, що енергосистема України сьогодні може прийняти без серйозних відхилень у роботі. Адже максимально в робочий день ОЕС України може прийняти не більше 4,7 ГВт встановленої потужності ВЕС, а для суботи/неділі та святкових днів максимальний обсяг взагалі знижується до 3,5 ГВт. При цьому, обидва показника можуть знижуватися в залежності від коливань електроспоживання, яке, в свою чергу, залежить від температури повітря та активності споживачів – великих підприємств.

До кінця 2020 року встановлена потужність ВДЕ може збільшитися ще у півтора рази – до 7,4 ГВт.

Проте, у повідомленні також сказано, що держава зобов’язалася викуповувати у виробників з ВДЕ всю вироблену ними електроенергію незалежно від того, чи можна буде її спожити. А також звільнила ВДЕ від відповідальності за баланси, і гарантувала їм повну компенсацію недоотриманого прибутку у разі можливих обмежень.