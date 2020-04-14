Після карантину торгові центри можуть знизити ставки оренди на 20-30%

Якщо курс долара сягне за межі 30 грн, це відіб’ється на всіх торгових центрах без винятку

Учасники ринку торговельної нерухомості прогнозують зниження ставок оренди та більшу вакантність торгово-розважальних центрів, повідомляє сайт RAU.

Після відкриття ТРЦ власники й орендарі оцінять ситуацію і почнуть діалог про пільгові умови оренди.

«Ми припускаємо, що це будуть короткострокові домовленості терміном до 3-х місяців, а не повний перегляд умов. Така практика була в минулі кризові періоди. Проте поки що немає всіх даних для обговорення розміру ринкової орендної ставки», — говорить Катерина Весна з Cushman & Wakefield.

Також вона припускає, що чим довше триватиме карантин, тим більшою буде вакантність в ТРЦ.

«Точніше оцінити ступінь зниження ставок оренди можна буде після того, як рітейлери відпрацюють кілька місяців з моменту скасування обмежувальних заходів. Тільки тоді можна буде зрозуміти реалії ринку і ступінь зміни оборотів орендарів, а, отже, і відсоток зміни фіксованих платежів», – говорить Олександр Носаченко з Colliers International.

В той же час, операційний директор Budhouse Group Максим Гаврюшин вважає, що не варто очікувати одного сценарію зі зміни орендних ставок у всіх ТРЦ.

«Мені здається, що різниця між ставками в успішних і слабких проектах тільки збільшиться. Найуспішніші ТРЦ можуть і не відчути падіння, якщо курс долара залишиться в межах 30 грн. Слабкі торгові центри сильніше відчують зниження споживчого попиту. Тут ставки оренди можуть знизитися на 20-30% у валюті. Якщо курс долара вийде за межі 30 грн за долар, то це відіб’ється на всіх торгових центрах без винятку», – прогнозує він, додаючи, що глибина падіння буде прямо залежати від зростання валютного курсу.

За прогнозами Retail & Development Advisor, середнє по ринку зниження вартості оренди в доларах США сягне 20-30% в залежності від ліквідності об’єктів нерухомості.

«Відновлення буде можливим лише при поліпшенні загальноекономічної ситуації. При оптимістичному сценарії ринок буде відновлюватися протягом року», – вважає директор консалтингової компанії Retail & Development Advisor Таїсія Литовченко.