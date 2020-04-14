Сєвєродонецький «Азот» відновив виробництво аргону, азоту та кисню медичної якості

Щомісяця підприємство зможе випускати 4500 тонн кисню та по 300 тонн аргону та азоту

На Сєвєродонецькому об'єднанні «Азот» запущено виробництво промислових газів – аргону, азоту і кисню медичної якості, повідомляє прес-служба компанії.

Підприємство отримує аргон вищого сорту (концентрація 99,99%) на установці «Аргон». Її потужність становить 300 тонн аргону на місяць.

Також підприємство зможе випускати 4500 тонн кисню медичної якості та 300 тонн азоту на місяць. Наразі азот і кисень виробляються для внутрішнього споживання і використовуються у технологічних схемах і при виробництві мінеральних добрив.

«Відновлення на підприємстві повного циклу виробництва аміаку, карбаміду та аміачної селітри дозволило налагодити виробництво аргону, кисню медичної якості та азоту. Це побічні продукти, які легко виробляти, якщо налагоджено виробництво азотних добрив. За своєю суттю виробництво і продаж промислових газів – не такий маржинальний бізнес, як, наприклад, виробництво азотних добрив. Але якщо у підприємства з'являється можливість заробляти на побічному продукті виробництва, ми будемо це робити», – зазначив голова правління «Сєвєродонецького об’єднання Азот».

У 2013 році ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» отримало ліцензію від Державної служби України з лікарських засобів на виробництво і продаж медичного кисню. Підприємство інвестувало понад 200 тис. грн. у запуск виробництва цього продукту.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF. Основний напрямок роботи підприємства – виробництво мінеральних азотних добрив. Засновник і власник Group DF – бізнесмен Дмитро Фірташ.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Черкаський «Азот», у зв’язку з пандемією коронавірусу, вироблятиме та безкоштовно постачатиме в медичні заклади Черскас рідкий кисень, що є життєво необхідним для порятунку людей.

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