«Укрспирт» поставив 1,4 мільйони літрів сировини для виробництва антисептиків

Впродовж тижня державне підприємство «Укрспирт» поставило українським виробникам 1 мільйон 400 тисяч літрів дезінфекційного засобу — сировини для виробництва антисептиків, повідомляє прес-служба підприємства.

«Заводи «Укрспирту» працюють без вихідних, адже антисептики зараз надважливі у боротьбі з поширенням коронавірусу. Підприємство виготовляє засоби міцністю 80% та 90%. У переважній більшості, виробники цікавляться останнім — міцнішим», — повідомив в.о. директора «Укрспирту» Сергій Блескун.

За його словами, дезінфекційний засіб міцністю 80% коштує 35,37 грн за літр, міцністю 90% — 42,45 грн за літр.

«Нагадую, що у ціну на сировину для антисептиків не закладається акциз, згідно з прийнятими нещодавно змінами до законодавства. Ціна є сталою. Жодних підвищень не буде. Це — наша позиція», — наголосив Блескун.

Зазначимо, згідно з внесеними змінами до законодавства ДП «Укрспирт» виготовлятиме дезінфікуючий засіб на базі своїх заводів до 30 квітня включно. «Укрспирт» постачає сировину українським виробникам антисептиків, які раніше вже працювали з ритейлерами на українському ринку та в яких є відповідні виробничі плани для виготовлення антисептиків різних об'ємів.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, потужностей заводів «Укрспирту» достатньо, щоб повністю задовольнити потреби країни у спирті. Підприємство запустило додаткові заводи у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Сумській областях. Загалом працюють 14 заводів, сукупна потужність яких 26 тисяч декалітрів на добу.

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