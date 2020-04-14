В Україні знову заборонили роботу ринків

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко скасував постанову про роботу ринків через відсутність «здорового глузду»
Два тижні роботи ринків продемонстрували велику кількість порушень, тому рішення дозволити роботу продовольчих ринків, запроваджене 31 березня, втратило чинність. Про це в ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Ринки не будуть працювати. Здорового глузду немає, так само як і з церквами. Від завтра мою постанову, яка прописувала умови, як відкриватись і працювати ринкам, визнають такою, що втратила чинність», — заявив він.
Після запровадження карантину ринкам офіційно заборонили працювати. Проте представники влади на місцях наголошували, що ринки є важливими для забезпечення населення продуктами, особливо у невеликих населених пунктах. Тоді було прийнято рішення надати дозвіл на роботу ринків, щоб українці у невеликих містах та селах мали доступ до дешевших продуктів, ніж у магазинах.
За словами Віктора Ляшка, на ринках було багато порушень. Зокрема, вони не дотримувалися санітарно-епідемічних умов і виникала загроза зараження коронавірусом.
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