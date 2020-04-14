В Україні знову заборонили роботу ринків

Два тижні роботи ринків продемонстрували велику кількість порушень, тому рішення дозволити роботу продовольчих ринків, запроваджене 31 березня, втратило чинність. Про це в ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Ринки не будуть працювати. Здорового глузду немає, так само як і з церквами. Від завтра мою постанову, яка прописувала умови, як відкриватись і працювати ринкам, визнають такою, що втратила чинність», — заявив він.

Після запровадження карантину ринкам офіційно заборонили працювати. Проте представники влади на місцях наголошували, що ринки є важливими для забезпечення населення продуктами, особливо у невеликих населених пунктах. Тоді було прийнято рішення надати дозвіл на роботу ринків, щоб українці у невеликих містах та селах мали доступ до дешевших продуктів, ніж у магазинах.

За словами Віктора Ляшка, на ринках було багато порушень. Зокрема, вони не дотримувалися санітарно-епідемічних умов і виникала загроза зараження коронавірусом.

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