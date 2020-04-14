БІЗНЕС 100 вимагає від ВР термінового розгляду законопроєкту 2571-д

Спільнота БІЗНЕС 100 вимагає від Верховної Ради України термінового розгляду законопроєкту 2571-д, який блокує можливість повернення націоналізованих банків старим власникам та відкриває шлях для отримання міжнародної фінансової допомоги.

Члени спільноти — національні інвестори вважають, що для подолання наслідків пандемії та глобальної економічної рецесії Україна потребує макроекономічної допомоги МВФ. Український бізнес засуджує спроби штучно затягнути процес розгляду та прийняття цього законопроєкту. Вважаємо, що персональну політичну відповідальність за деолігархізацію країни та вихід з кризи несе Президент України Володимир Зеленський, вплив якого на фракцію “Слуги народу” є та має бути визначальним.

Швидке прийняття законопроекту є чітким показником реальності виконання політиками своїх передвиборних обіцянок.

“Крім того, наша спільнота не виключає можливості припинення ділових стосунків з бізнесами та підприємствами, афілійованими з народними депутатами, які саботують прийняття законопроєкту 2571-д, — ідеться в зверненні. — А також ми залишаємо за собою право закликати інші бізнес-спільноти та окремі бізнеси до публічного нерукопотискання представників компаній, що можуть бути причетними до руйнації вітчизняної економіки через неприйняття відповідного законодавчого акта”.

Спільнота БІЗНЕС 100 закликає Президента України та народних депутатів України зробити все можливе для економічного порятунку України.