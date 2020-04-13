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51% українських заробітчан хочуть залишитися і продовжити працювати в Польщі

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Ті, хто через коронавірус виїхав до України, цікавляться як можна повернутися зараз або після закінчення карантину

Більше ніж половина українців, що працювали в Польщі хочуть там залишитися і продовжувати працювати. Про це свідчать дані дослідження аналітичного центру польської компанії з міжнародного працевлаштування Gremi personal,, яка запустила телефонну гарячу лінію в рамках соціальної програми допомоги українцям «Ми разом»,  повідомляє «УНІАН».

«51% українців хочуть залишитися і продовжувати роботу в Польщі. Їх хвилюють питання, як продовжити дозволи на роботу або легальне перебування, термін дії яких закінчився під час карантину. А ті, хто виїхав в Україну, цікавляться можливістю повернутися до Польщі зараз або після закінчення карантину — це 33% тих, хто зателефонував», — повідомляється в релізі за результатами дослідження.

Ці 33% — українці, які працювали в сфері готельних і ресторанних послуг, в туристичному бізнесі або компаніях, які виробляли комплектуючі на експорт для країн, що перебувають в осередку пандемії. Однак, за словами власника компанії Gremi Personal Євгена Кириченка, конкуренція на польському ринку праці зараз збільшується.

«Якщо раніше українці в Польщі закривали багато вакансій у роздрібній торгівлі, торговельних мережах або логістики, то зараз поляки, які залишилися без роботи, активно працевлаштовуються в ці сфери», — зазначив він.

Зазначається, що 22% українців при зверненні на безкоштовну телефонну лінію програми цікавлять питання перетину українсько-польського кордону. З них половина респондентів хвилюються, чи не буде наслідків у вигляді депортації, якщо вони перевищили термін перебування за візою або в рамках безвізового руху в Польщі.

У компанії Gremi personal нагадали, що польський уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження віз і дозволів на тимчасове перебування і роботу на 30 днів від дня закінчення карантину. Однак це нововведення не стосується тих, хто перебуває в Польщі за біометричними паспортами.

У компанії підкреслили, що телефонна лінія соціальної програми допомоги українцям «Ми разом» буде працювати до 1 травня з можливим продовженням на триваліший термін залежно від запитів і необхідності інформування українців про епідеміологічну ситуацію.

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