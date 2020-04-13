Ризик-орієнтований карантин: тільки плюси

Олег Гетман

Покупець як натхнення: зворотний зв’язок від…

Марина Дорошенко

Лихо допоможе: COVID-19 показав "стоп" контрабанді…

Расім Бекмезджі

Закрита зона: ритейлери зазнають збитків та…

Євгенія Локтіонова

Пакет тушонки: Як ветерани розвивають бізнес…

Ярослав Цвіркун

Китайські аграрії використали карантин собі на…

Павло Карповський

Зоряний час HR: 10 тез для…

Олександр Кучеренко

Чи є карантин підставою для відмови…

Ніна Бец

Вино та вірус: мінуси та плюси…

Володимир Печко

14
Вт., квіт.
wooman
corona-top-2020

Співзасновник групи компаній OREXIM долучився до БІЗНЕС100

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

OREXIM — сучасний інтегрований холдинг, профілем якого є експорт агропродукції, портові та логістичні послуги

Юрій Будник, співзасновник та генеральний директор групи компаній OREXIM, долучився до спільноти відповідальних власників та інвесторів БІЗНЕС100. Він став 84 учасником об’єднання.

Група компаній OREXIM почала свою діяльність у 2004-2005 роках з невеликої компанії «Продекспортконтракт», яка займалася трейдингом і експортом української сільгосппродукції.

Сьогодні це сучасний інтегрований холдинг, основними видами діяльності якого є експорт сільськогосподарської продукції, портові та логістичні послуги. Компанія має офіси в декількох містах України, а також за кордоном. OREXIM є членом організацій GAFTA і FOSFA.

Юрій Будник, випускник Академії СБУ, до OREXIM працював у Elko Grupa — компанії-дистриб'юторі ІТ-продуктів.

«Дуже радий приєднатись до платформи національних інвесторів БІЗНЕС100. Вважаю, що спільними зусиллями нам вдасться втілити стратегію дієвих рішень для забезпечення економічної безпеки та процвітання України. Вплинути на відносини між відповідальним національним бізнесом та владою», — наголосив генеральний директор OREXIM.

Команда журналу БІЗНЕС та учасники БІЗНЕС100 закликають долучатись до своєї команди інших українських підприємців.

Бізнес100 агропродукція