Співзасновник групи компаній OREXIM долучився до БІЗНЕС100

OREXIM — сучасний інтегрований холдинг, профілем якого є експорт агропродукції, портові та логістичні послуги

Юрій Будник, співзасновник та генеральний директор групи компаній OREXIM, долучився до спільноти відповідальних власників та інвесторів БІЗНЕС100. Він став 84 учасником об’єднання.

Група компаній OREXIM почала свою діяльність у 2004-2005 роках з невеликої компанії «Продекспортконтракт», яка займалася трейдингом і експортом української сільгосппродукції.

Сьогодні це сучасний інтегрований холдинг, основними видами діяльності якого є експорт сільськогосподарської продукції, портові та логістичні послуги. Компанія має офіси в декількох містах України, а також за кордоном. OREXIM є членом організацій GAFTA і FOSFA.

Юрій Будник, випускник Академії СБУ, до OREXIM працював у Elko Grupa — компанії-дистриб'юторі ІТ-продуктів.

«Дуже радий приєднатись до платформи національних інвесторів БІЗНЕС100. Вважаю, що спільними зусиллями нам вдасться втілити стратегію дієвих рішень для забезпечення економічної безпеки та процвітання України. Вплинути на відносини між відповідальним національним бізнесом та владою», — наголосив генеральний директор OREXIM.

Команда журналу БІЗНЕС та учасники БІЗНЕС100 закликають долучатись до своєї команди інших українських підприємців.