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Верховна рада прийняла антикризові зміни до держбюджету на 2020 рік

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За рішення проголосували 249 народних депутатів

На позачерговому засіданні 13 квітня Верховна Рада України підтримала в цілому «антикризовий» кошторис, йдеться на сайті Верховної Ради України.

Дофінансування отримає Міністерство фінансів, розпорядженні якого буде Фонд боротьби з COVID-19. Його видатки становитимуть 71,2 млрд грн., Міністерство соціальної політики отримає 19,5 млрд грн, а МОЗ – 15,8 млрд грн.

Натомість у Міністерства культури на інформаційної політики, Міністерства освіти і науки та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства суму видатків скоротять.

Крім того, законом уточнено редакцію положення щодо обмеження місячної винагороди і зарплати керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період дії карантину шляхом викладу такого положення як норми прямої дії, а не як доручення Уряду переглянути відповідні умови оплати праці.

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