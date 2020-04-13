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Україна тестуватиме е-підписи під час укладання угод з іноземними партнерами

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За приклад буде взято досвід Естонії та Молдови

Україна візьме участь у пілотних проектах з транскордонного електронного підпису, ініційованих програмою EU4Digital. Відповідне підтвердження надійшло до Міністерства цифрової трансформації, повідомляє Урядовий портал.

Метою проєкту є досягнення технічної транскордонної інтероперабельності кваліфікованих електронних підписів (КЕП), які нададуть можливість підписувати угоди та інші документи з іноземними компаніями за допомогою електронного підпису.

Зокрема, Україна тестуватиме е-підписи на реальних прикладах їх застосування в Естонії та Молдові.

Програмою EU4Digital фінансується ЄС та спрямована на розширення Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу на Східні країни-сусіди ЄС, розвиток потенціалу цифрової економіки та суспільства, щоб забезпечити економічне зростання, створити більше робочих місць, поліпшити життя людей і допомогти бізнесу.

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