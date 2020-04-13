Український повітряний трафік у березні знизився на 96%

Протягом березня 2020 року Державне підприємство обслуговування повітряного руху «Украерорух» обслужило 13 323 польоти, з яких 1 443 – внутрішні (на 44,9% менше, ніж у березні 2019 року), 6 653 – міжнародні (на 41,1% менше) та 5 227 – транзитні (на 29,5% менше), повідомляє прес-служба підприємства.



Загальний обсяг падіння повітряного трафіку за місяць становить 37,5 %, порівняно з показником березня 2019 року. Проте слід розуміти, що цей відсоток враховує незначне зменшення обсягів повітряного руху в першій половині місяця і стрімку динаміку його зниження у другій половині.



«За даними Євроконтролю, тижневий показник кількості польотів упродовж періоду 9 – 15 березня тримався на позначці -7,1 %, а вже 16 березня знизився до рівня -68,2 %. Кількість польотів у повітряному просторі України за третій тиждень березня знизилась на 86,2%, за останній тиждень – на 96,2%», – йдеться у повідомленні.



Світова динаміка обсягів повітряного руху, і зокрема в Європейському регіоні, продовжує знижуватись внаслідок заборони авіасполучення у багатьох країнах через заходи протидії COVID-19.



Відповідно до оприлюднених ІАТА прогнозних даних, що враховують плани авіакомпаній, за оптимістичним сценарієм, часткове відновлення факторів повноцінного завантаження рейсів очікується на кінець року. Обсяги падіння в Європейському регіоні очікуються найбільшими.