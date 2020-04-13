Нелегальні заправні станції масово відновлюють роботу

Цьому сприяла цінова ситуація та зосередженість влади на подоланні пандемії коронавірусу

Тіньова торгівля нафтопродуктами масово відновлює свої позиції. Про це повідомляє аналітик «Консалтингової групи А-95» Артем Куюн, передає сайт enkorr.ua.

«Активізація тіньового ринку була очікуваною. Всі сили держави спрямовані на боротьбу з поширенням COVID-19, правоохоронцям зараз, зрозуміло, не до порушників на паливному ринку», – зазначає експерт.

Сприятливою для тіньового сегменту є і цінова ситуація на ринку, коли спотові ціни в моменті обвалилися в два рази, в порівнянні з рівнем терм-контрактів, за якими працюють мережеві компанії.

«Середня вартість ресурсу в опті з 20 березня до 8 квітня просіла на близько 3 гривні за літр, а в роздрібній торгівлі — на 0,65 гривень. Великі мережі, що працюють за терм-контрактами, ще розпродають березневий ресурс, придбаний за $250/т (середнє значення котирувань в березні), в той час як нелегали, які працюють «з коліс», мають доступ до спотового ресурсу по $110-120 в опті», – відзначає автор.

Більше того, через карантинні заходи та обвал реалізації, питомі витрати на реалізацію літра палива на мережевих станціях зросли в середньому на 1 грн/л.

«На «бродячій» же заправці ситуація зворотна: в період, коли населення максимально економить, продажі ростуть через можливість торгувати набагато дешевше, а отже, це дозволяє торгувати ще дешевше», — пояснює автор.

Додатковим стимулом для відновлення роботи нелегальних АЗС / АГЗП стало підвищення попиту бізнесу на паливо за готівку, яку такі об'єкти успішно генерують.

Значно ускладнити невраховану реалізацію палива була покликана реформа, яка передбачає звірку залишків палива на акцизних складах з даними системи електронного адміністрування, але її запуск, в тому числі через карантин, був відстрочений на три місяці.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року після доручення Президента і прем'єр-міністра, правоохоронці та органи ДФС активізували боротьбу з нелегальними АЗС. Через два тижні уряд повідомив, що в результаті перевірок припинено роботу 620 нелегальних об'єктів. Надалі влада обіцяла не зупиняти заходи з очищення роздрібного ринку палива від нелегальних АЗС і оголосили про кампанію проти нелегальних міні-НПЗ.